Parçalı Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 05:28

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin yerinin bulunduğunu duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu

IRNA'nın Telegram hesabında konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu haberde, "Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yeri bulundu. Arama kurtarma timleri kazanın meydana geldiği yere yaklaştılar." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

İran Kızılayı: Türk İHA'sının tespit ettiği bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi
İran Kızılayı: Türk İHA'sının tespit ettiği bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi

"Durum iyi değil"

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye ait helikopter enkazını bulduklarını, ulaşmaları için 2 kilometre kaldığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Kolivend, arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kolivend, "Helikopter bulundu. helikopteri görüyoruz, hepimiz olay yerine doğru gidiyoruz. 2 kilometre mesafede. Durum iyi değil." dedi.

Akıncı İHA’nın tespitleriyle bulundu

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

ETİKETLER
İbrahim Reisi İran Son Dakika
Sıradaki Haber
İran Kızılayı: Türk İHA'sının tespit ettiği bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:31
Çorum'da 100 metrelik bayrakla "fener alayı" yürüyüşü
06:18
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: Yaşam belirtisi yok
05:12
Kabine bugün toplanacak
04:56
İran Kızılayı: Türk İHA'sının tespit ettiği bölgeye arama kurtarma timleri sevk edildi
04:51
Arap ülkelerinden İran'a destek mesajları
03:30
Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
FOTO FOKUS
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ