Parçalı Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.05.2024 06:49

İsrail sınır kapılarını kapattı: 3 bin yardım tırı dışarıda kaldı

İsrail'in, "Refah" ve "Kerem Ebu Salim" sınır kapılarını 13 gün süreyle kapatarak 3 bin yardım tırının Gazze'ye girişini engellediği bildirildi.

İsrail sınır kapılarını kapattı: 3 bin yardım tırı dışarıda kaldı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarını kapatmaya devam etmesiyle başta kuzey bölgeleri olmak üzere Gazze'de kıtlığın yeniden baş gösterdiği belirtildi.

İki sınır kapısının 13 gün üst üste kapalı tutulmasıyla yardımlardan oluşan 3 bin tırın Gazze'ye girişinin İsrail tarafından engellediği belirtilen açıklamada, 690 hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkmasının da engellendiği aktarıldı.

Soykırım suçuna yeşil ışık

Açıklamada, sınır kapılarının kapalı durmasının var olan derin insani krizi ikiye katladığına dikkat çekilerek, "ABD yönetimi, Avrupa Birliği ve uluslararası toplum soykırımın önlenmesi konusunda üzerlerine düşen rolü yerine getirmedi, Aksine işgale soykırım suçunun devam etmesi için yeşil ışık yaktı. Açlık ve kuşatma politikaları, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarını açıkça ihlal ediyor. Soykırım savaşının devamından işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, Avrupa Birliği'ni ve uluslararası toplumu tamamen sorumlu tutuyoruz" denildi.

Sınır kapılarının açılması çağrısı

Açıklamada, özgür dünyanın tüm ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara, sekiz aydır devam eden bu katliamın durması için İsrail'e baskı yapılması, daha büyük insani felaketler yaşanmadan da geçişlerin açılması için sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 386 Filistinlinin öldürüldüğünü, 79 bin 366 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin enkazına ulaşıldı: Yaşam belirtisi yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:52
Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak
07:48
Bolivya, Venezuela ve Küba'dan İran'a dayanışma ve destek mesajı
07:26
Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı
07:52
İran Cumhurbaşkanı Reisi öldü
07:26
Reisi'nin helikopterinin enkazını bulan Akıncı İHA, Türkiye'deki görevine döndü
06:31
Çorum'da 100 metrelik bayrakla "fener alayı" yürüyüşü
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
Akıncı İHA İran Cuhurbaşkanı Reisi'yi arıyor
FOTO FOKUS
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
Erdoğan: Gençler Milli Mücadele'nin ön saftaki neferleri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ