Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 17:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'da Victor Nelsson'a ilgi artıyor
[Fotograf: AA]
Galatasaray'da Victor Nelsson'a ilgi artıyor. Sarı kırmızılılar, Danimarkalı futbolcuyu ara transfer döneminde takımda tutmayı planlıyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, takımdaki oyuncuların geleceği hakkında da karar vermeye başladı.
İspanyol ekibi Sevilla'nın Victor Nelsson'u kadrosuna katma isteği sürüyor. Ancak Galatasaray, takımdaki as oyuncuları devre arasında satmayı düşünmüyor.
Ligin son haftalarında başarılı bir grafik sergileyen sarı kırmızılılar, takımdaki düzeni bozmak istemiyor. Yönetim, Nelsson'a gelecek transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendirecek.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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