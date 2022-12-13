İngiliz devi kapasite yükseltecek. Manchester City, iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumunun seyirci sayısını artırmayı hedefliyor.

Premier Lig'de başarılı bir performans sergileyen City, 53 bin kişilik Stadyum kapasitesini 60 bine çıkartacak. Manchester City kulübü bu yeniliklerle birlikte farklı adımlar da atacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kuzey tribünün kapasitesinin artırılmasının yanı sıra, stadyum yenileme çalışmaları kapsamında otel ve müzenin inşa edilmesi hedefleniyor.

Bu yenilenmenin sebebi olarak ise Etihad Stadyumunda taraftarlara iyi bir deneyim sunulması. Stat teni projeyle, yıl boyunca eğlence hizmeti verecek bir tesise dönüştürülecek.

2003 yılından bu yana stadyumu kullanan Manchester City, daha önce maçlarını Maine Road'da oynuyordu.