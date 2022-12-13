Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Altay'ın tecrübeli oyuncuları takımı sırtlıyor
[Fotograf: İHA]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ı, bu sezon takımın tecrübeli iki oyuncusu Marco Paixao ve İbrahim Öztürk attıkları gollerle sırtlamaya devam ediyor.
Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altay’ı, takımdaki tecrübeli iki oyuncu verdikleri skor katkısıyla taşımaya devam ediyor.
38 yaşındaki golcü oyuncu Marco Paixao, bu sezon Altay formasıyla 10 gol katkısı verirken, 41 yaşındaki savunmacı İbrahim Öztürk ise 3 gol katkısı verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Tecrübeli ikili, siyah-beyazlı ekibin bulduğu 18 golün 13’üne doğrudan katkı vererek takımın büyük oranda gol yükünü çekiyor.
Ayrıca Paixao, Spor Toto 1. Lig’de gol krallığı yarışında attığı 10 golle Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kassongo ile zirveyi paylaşıyor.
Etiketler: Altay
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