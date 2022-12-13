Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden oyuncuların durumu netlik kazanmaya başladı. Birçok futbolcunun yakın zamanda sarı lacivertli takıma katılması bekleniyor.

Luan Peres takıma dönüyor

Uzun süredir sakatlığı süren Luan Peres, uygulanan tedaviye olumlu yanıt verdi. Tecrübeli defans oyuncusunun bu hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Enner Valencia ve Altay Bayındır'dan iyi haber

Tedavisi devam eden diğer oyuncular Enner Valencia ve Altay Bayındır’dan da Fenerbahçe’ye iyi haber geldi. İki isiö en geç hafta sonunda sarı lacivertli takımla çalışmalara başlayacak.

Joao Pedro 2 ila 3 ay arasında yok

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sedyeyle oyun dışına alınan Joao Pedro’nun sakatlığı ise ciddiyetini koruyor. Golcü oyuncunun tedavi süresi 2 ila 3 ay arasında olacak.

Alioski 2 hafta sonra

Diğer yandan durumu netlik kazanan diğer isimler Emre Mor ve Alioski oldu. Emre Mor sakatlığını atlattı. Alioski ise 2 hafta sonra takıma katılacak.

Arda Güler'in durumu bir hafta sonra netleşecek

Ayrıca Arda Güler’in tedavisine devam edilirken, bir hafta sonra yapılacak incelemeler sonucunda, genç oyuncunun son durumu netlik kazanacak.

Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular salonda çalıştı.

Sahada koşu, ısınma ile koordinasyon sonrası pas idmanları yapan Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaparken, tedavileri süren oyuncular özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti.