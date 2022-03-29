Galatasaray'da, futbol takımını yeni bir değişim süreci bekliyor.Mali genel kurulda ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi seçim kararı aldı.

Bu gelişme ile birlikte futbol takımında birçok ismin geleceği de tartışılmaya başlandı.

Sarı kırmızılı kulüpte teknik direktör Domenec Torrent, sportif direktör Pasquale Sensibile ve danışman Luis Campos'un durumları merak konusu.

Seçilecek yönetim, bu isimlerle çalışmak istemez ise sözleşme fesih bedelleri ile karşı karşıya kalacak.

Galatasaray'ın kasasından 24 milyon lira çıkacak

Fatih Terim'in ardından göreve gelen Torrent ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray'ın kasasından 24 milyon lira çıkacak.

İspanyol çalıştırıcının yardımcı ekibinin ise aylık maaş ücretleri 60 bin euroyu, 1 buçuk yıllık sözleşme imzalanan Pasquale Sensible'nin aylık maliyeti ise 35 bin euroyu buluyor.

Burak Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos ise sarı kırmızılılardan aylık 100 bin euro maaş alıyor.

Bu arada Başkan Burak Elmas, seçim kararının ardından Domenec Torrent ve takım kaptanları ile görüştü. Seçim sürecine kadar her şeyin aynen devam edeceğini belirten Elmas, takıma destek mesajı verdi.