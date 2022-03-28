Galatasaray'da kongre tarihi belli oldu
Galatasaray, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.
Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.
Gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurulun 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 30 Nisan Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.
"Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur."
Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu’ndan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 28, 2022
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