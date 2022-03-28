THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, seyirci ortalamasıyla da ilk sırada bulunuyor. Lacivert beyazlılar, bu sezon Avrupa'da iç sahada oynadığı 15 maçın 6'sında kapalı gişe mücadele etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 9 BİN 965 seyirci ortalaması yakalayan Anadolu Efes, bu alanda ligde ilk sırada yer alıyor. Ergin Ataman'ın ekibi, tek maçlık seyirci rekorlarını da geliştirmeye devam ediyor.

Barcelona karşılaşmasında 15 bin 8 basketbolseveri ağırlayan lacivert beyazlılar, Fenerbahçe Beko maçında ise 15 bin 76 taraftarı konuk etmişti.

Tek maçlık seyirci rekorunu 15 bin 92’ye taşıdı

Anadolu Efes, Real Madrid’i konuk ettiği karşılaşmada ise tek maçlık seyirci rekorunu 15 bin 92’ye taşıdı.

Anadolu Efes'in, kalan maçlarda rekoru daha da yukarı taşıması bekleniyor. 25 maçta 14 galibiyet alan Anadolu Efes, ligde şu anda beşinci sırada yer alıyor.

Play-off potasında yer alan Ergin Ataman'ın ekibinde hedef önce play-off, sonrasında ise üst üste üçüncü kez Dörtlü Final bileti almak.

