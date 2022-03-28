Sarı-kırmızılı kulüpte son seçimde de başkanlık için yarışan Metin Öztürk, yıllık olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin kulübü seçime götürme kararı aldığını hatırlattı.

"Burak Elmas yönetimine teşekkür etmek lazım"

Öztürk, tüzük gereği mevcut yönetimin bir ay içinde seçim tarihini açıklaması gerektiğini aktardı.

"Yönetim çok nazik bir duruş sergiledi. Başkanı takdir etmek lazım. Bunu mahkemeye götürebilirdi. Mahkemeye götürseydi, yüzde 100 yürütmeyi durdurma kararı çıkarırdı. Bu daha önce de oldu. Burak Elmas yönetimine bu konuda teşekkür etmek lazım."

"Tüzüğü değiştireceğiz, genel kurulu iki güne yayacağız"

Metin Öztürk, geçen yıl başkan adaylığı sürecinde kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürme sözü verdiklerini anımsattı.

"Bunun bazı sebepleri vardı. Yeni yapılmış Bankalar Birliği anlaşmasının içeriğini hiçbir aday bilmiyordu. Dolayısıyla içerdeki durumu bilmeden üç yıl için o koltuğu işgal etmek bize yanlış geldi. Ayrıca en çok oy alacak adayın yüzde 30-32 alacağını tahmin ediyorduk. O da öyle oldu. Demek ki kazansanız dahi yüzde 70'i temsil etmiyorsunuz. Bir başka durum da ibra olayı. Evet taahhütlerini yerine getiremedikleri için ben bu yönetim için ibrasızlık oyu kullandım. Bakın sonraki gün sabah saat 08.00'de çıktı insanlar, 22 saat o salonda kaldılar. Üyenin iradesi tam olarak sandığa yansıyamadı. O gün 2 bin 500 kişi geldi, bin 300 kişi oy kullandı. Sonucun benim verdiğim oyla aynı şekilde neticelenmesi önemli değil. Tersine de olsa aynı şeyi söyleyecektim. Biz geçen sene de 'Bu ibra konularıyla her sene yönetimi gönderirsek, burada bir istikrar olmaz.' dedik. Onun için, 'İbra olsak da olmasak da kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götüreceğiz, tüzüğü değiştireceğiz, genel kurulu iki güne yayacağız. İkinci gün herkes medeni bir ortamda 10 dakika içinde oyunu kullanacak, bu sayede genel kurula gelenlerin azınlığının değil tamamının iradesi sandığa yansıyacak.' dedik."

"6 ay sonra gönderilmek için de üç sene çalışma yapmam"

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçim için ekibi ve projeleriyle hazır olduğunu vurguladı.

"İki sene çalışıp, belli projeleri ve ekibi bir yere getirip, 6 ay sonra 'Yokum' demek zaten sizi gayriciddi hale getirir. Seçime katılan adaylardan aynı ekip ve listeyle devam eden sadece biz varız. Bizim dışımızda yok."

"Başarısız olursak, bizi de gönderecekler. Onun için boş vaatlere gerek yok"

Öztürk, Galatasaray'da vaatten çok projelerin önemli olduğunu anlattı.

"Biz politikacı değiliz, biz Galatasaraylıyız. Seçilen her başkan bizim başkanımız. Yani Galatasaray'da durum Fenerbahçe gibi değil. Fenerbahçe'de dört senedir başarısız sonuçlar var ama kulübün başkanı bütün branşlara sponsorsa, başarısızlık halinde onu nasıl göndereceksiniz? Galatasaray kadar demokratik bir camia bence değil Türkiye'de, dünyada yok. Başarısız olan bir ekibi 6 ayda gönderdiler. Yarın biz başarısız olursak, bizi de gönderecekler. Onun için boş vaatlere gerek yok. Gelirsiniz, yaparsınız. Taraftarımız ve camiamız rahat etsin. Ben ve ekibim 3 seneyi aşan hazırlığı 6 ay sonra gönderilmek için yapmadık."

"Seçimi biz kazanırsak, taraftarlar bayraklarını şimdiden hazırlasın"

Öztürk, mevcut yönetimin başarısız olduğunu ancak bu süreçte bazı talihsizliklerin de yaşandığını dile getirdi.

"Faruk Süren başkanımızın bir lafı var, 'Galatasaray üçüncüyse sonuncudur.' diyor. Üçüncülükten sonra konuşmamak gerekir. Ancak hepsini yönetime yıkmamak lazım. Burada federasyon var, hakemler var, şansızlık var, sakatlık var... Bir sürü şey var. Ben yönetimin avukatı değilim, zaten onları ibra etmemişim. Seçimi biz kazanırsak, taraftarlar bayraklarını şimdiden hazırlasın. Önümüzdeki sezonun en ciddi şampiyonluk adayı Galatasaray'dır. Bizim en güvendiğimiz şey projelerimiz. Galatasaray taraftarı ve camiası çok şanslı. Refleksleri çok kuvvetli. Hiç merak etmesinler, önümüzdeki sene harika bir sezon geçirecekler. Keşke Avrupa kupalarına da gidebiliyor olsaydık. Ancak elimizdeki malzeme neyse, en iyi yemeği onunla yapacağız."