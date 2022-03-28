Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği ay-yıldızlı ekip, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yemekte bir araya geldi.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, yarın akşam A Milli Futbol Takımı'nın da kullandığı otobüsle havalimanına gidecek ve şampiyonluk hedefiyle Peru'ya doğru yola çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

İsmail Erdem: Avrupa’dan sonra dünya şampiyonu olun 85 milyonun yüzünü güldürün

İsmail Erdem, Peru'daki şampiyonada milli sporculara başarılar diledi.

"Şampiyon olarak ülkemize geri dönmenizi bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak başta Sayın Başkanımız Nihat Özdemir Bey, yönetim kurulu üyelerimiz, engelliler kurulu başkanımız Ömer Bey, bizler her zaman engelli futbolunun gelişimine katkıda bulunmak üzere bunu bir görev olarak üstlendik. Yıllardır TFF olarak bu imkanları sağlıyoruz. Bugün de Peru öncesi son kampınızı Riva’da gerçekleştiriyorsunuz. İnşallah buradan sizleri uğurlayacağız, başarılarınızın devamını Peru’da bekleyeceğiz. Avrupa şampiyonu olarak Peru’ya gidiyorsunuz. Dünya şampiyonu olarak geri dönüşünüzü bekleyeceğiz."

Erdem, TFF yönetimi olarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkürlerini iletti.

"Sizlerin başarısı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı da çok mutlu ediyor. Sizleri Cumhurbaşkanımız da çok seviyor. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısı, sizlerin başarısı 85 milyon insanımıza büyük gurur yaşatacak. Bunu sağlayacak güçte, kuvvettesiniz. Cenabıhak inşallah dünya şampiyonluğu olarak dönüşünüzü sağlasın. Kalbimiz, dualarımız sizinle. Avrupa’dan sonra dünya şampiyonu olun 85 milyonun yüzünü güldürün. Başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Birol Aydın: Peru’da dünya şampiyonu olup gelme sözü veriyoruz

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da federasyonun ilk kez dünya şampiyonasına katıldığını belirtti.

"Bugün Peru’ya 15 sporcu gitmesi büyük başarı. Avrupa’dan sadece iki takım katılıyor, Türkiye ve İspanya. Bu ülkemizde engelli sporlarına ne kadar önem verildiğinin göstergesi. Bu takım İtalya’da Avrupa Şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonu olduğunda ilk kez sporcularımıza bir maddi ödül verildi. Şimdi de bu kamp imkanı çok önemli. Yıllar önce şunu söylemiştik, ‘Bir gün A Milli Futbol Takımı hangi şartlarda kamp yaparsa inşallah özel çocuklar da o şartlarda spor yapacak.’ Şu anda Arda ağabeyleri hangi yatakta uyuyorsa benim çocuklarım da o yataklarda uyuyorlar. Bu imkanı veren TFF’nin bütün birimlerine, yıllardır önümüzü bu alanda açan Sayın Ömer Gürsoy’a çok teşekkür ediyoruz. Buradan da inşallah Peru’da dünya şampiyonu olup gelme sözü veriyoruz. "

Milli takım kaptanı Birkan Dikici de "Çok iyi kamp dönemi geçiriyoruz. Salı günü Peru’ya gideceğiz. Sizin bize verdiğiniz destek için çok mutluyuz. Peru’ya gidecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Size ve tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlı ekip, Peru'dan şampiyon dönerek kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürme sözü verdi.