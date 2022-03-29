İngiltere'nin Ragbi kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan, 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya'da çok popüler bir spor haline gelen ragbi, Türkiye'de de ilgi görmeye başladı.

Sert bir spor olan ragbiyle öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanışan liseli kız öğrenciler, kendilerini bu dalda her geçen gün geliştiriyor.

Trabzon'da geçen hafta düzenlenen Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği'ne katılan 16 kadın takımındaki öğrenciler, performanslarıyla göz doldurdu.

[Fotoğraf: AA]

Sevgi Nur Büke: Milli takımda forma giymek istiyorum

Ordu'dan Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ragbi takımı oyuncusu Sevgi Nur Büke, bu spora okulda hocalarının yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Büke, ragbinin kadınlar için sert bir spor dalı olduğuna işaret etti.

"Erkekler bu konuda daha iyi çünkü futbol oynadıkları için avantajlılar. Çok bilindik bir spor değil ama önü açık. Benden küçüklere ve büyüklere bu sporu tavsiye ediyorum. Bu sporda ilerleyip milli takımda forma giymek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kocaeli Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi sporcusu Dilara Aytekin ise takımlarının bir süre önce kurulduğunu belirtti.

"Bu sporu çok sevdim. Kadınlar için sert bir spor olsa da oynarken keyif veriyor. İlk başlarda her yerimi morartıyordum ama artık alıştım. Tekvando ve karate sevenlerin de bu sporu seveceğini düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

Rümeysa Çelik: Bu sporda ilerlemeyi düşünüyorum

Kütahya Spor Lisesi sporcusu Rümeysa Çelik, ragbi ile bir yıl önce tanıştığını söyledi.

"Çok mücadeleli bir spor dalı ancak alışınca zor gelmiyor. Düştükçe canınız acımıyor ve yerler çok yumuşak geliyor. İlk başta düştüğümüzde bir yerlerimiz acıyordu ama artık bu kadar düşünmüyorum."

Çelik, ragbinin gelecek vadettiğini dile getirdi.

"Takımım adına mutluyum. Daha çok yeniyiz ama inşallah ileride daha iyi oluruz. Bu sporda ilerlemeyi düşünüyorum. Sevdiğim bir spor dalı. İnşallah bu yönde iyi yerlere gelmeyi ve hakem olmayı istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Ragbi Federasyonu Teknik Kurul Başkanı ve milli takım sporcusu Oğuzhan Danışmaz, yeryüzünde geriye pas atılarak oynanan tek spor branşının ragbi olduğunu aktardı.

Danışmaz, ragbinin Amerikan futboluyla da karıştırıldığını belirtti.

"Ancak ondan çok farklı bir spor. Amerikan futbolunda her oyuncuya müdahale edilirken, ragbide topu alan oyuncuya müdahale ediliyor. Son yıllarda okullarda hocaların yönlendirmesiyle kadın takımları da kuruldu. Bu yıl düzenlediğimiz müsabakaya kadın takımlarının katılımının oldukça fazla olduğunu gözlemledik."

[Fotoğraf: AA]

Danışmaz, Trabzon'da düzenledikleri Okul Sporları Gençler Ragbi Türkiye Birinciliği'ne 22 ilden takımlarıyla katılan 560 öğrenciden 250'sinin kız olduğunu da sözlerine ekledi.