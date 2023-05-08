Galatasaray'da tek, Başakşehir'de 6 değişiklik

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri derbide görev alan oyunculardan Samuel Adekugbe'yi yedeğe çekti.

Okan Buruk, Medipol Başakşehir karşılaşmasında bu futbolcunun yerine Kazımcan Karataş'a görev verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde ise Sam Adekugbe'nin yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata yer aldı.

Kazımcan Karataş 16 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da genç futbolcu Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 16 maç aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Kazımcan Karataş, ligde son olarak 15. haftadaki Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Galatasaray'da Yusuf Demir, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Emin Bayram da maçın kadrosuna alınmadı.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki takımlarını önemli karşılaşmada yalnız bırakmadı.

Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini tamamen doldurdu.

Takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyen taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk hedefiyle ilgili pankartlar açtı.

Emre Belözoğlu'nda 6 değişiklik

Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında Şener Özbayraklı, Edgar Ie, Caner Erkin, Berkay Özcan, Adnan Januzaj ile sakatlığı bulunan Patryk Szysz'nin yerine cezaları biten Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, sakatlığı geçen Serdar Gürler ile Lucas Lima'yı sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Philippe Keny, Berkay Özcan, Edgar Ie, Stefano Okaka ve Caner Erkin yer aldı.

Başakşehir'in eksikleri

Medipol Başakşehir'de 2 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray karşısında görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Patryk Szysz ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.