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Spor
TRT HABER / AA 08.05.2023 19:35

Icardi attı Galatasaray kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Icardi attı Galatasaray kazandı
[Fotograf: İHA]

Galatasaray ile Başakşehir, Nef Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Haftayı kayıpsız kapatan Lider Galatasaray iki hafta sonra galip geldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada penaltıdan Icardi ağlarla buluşturdu.

Ligde iki maç sonra kazanan lider Galatasaray 73 puana yükselerek takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Medipol Başakşehir ise ligde 2 maç sonra yenilerek 51 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da tek, Başakşehir'de 6 değişiklik
Galatasaray'da tek, Başakşehir'de 6 değişiklik

Fotoğraf: DepoPhotos

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.

26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI - 45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

GOL - 45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Fotoğraf: AA

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Fotoğraf: DepoPhotos

Stat: Nef 

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Torreira, Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), Icardi.

Medipol Başakşehir: Muhammet Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima (Dk. 67 Caner Erkin ), Biglia (Dk. 67 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Aleksic (Dk. 56 Januzaj), Deniz Türüç (Dk. 80 Keny), Serdar Gürler, Figueiredo (Dk. 80 Okaka).

Gol: Dk. 45+8 Icardi (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Biglia, Dk. 60 Torreira (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Boey (Galatasaray)

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