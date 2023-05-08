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Spor
AA 08.05.2023 13:55

Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz: Alınan bir puan bizim için çok önemli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, Fenerbahçe karşısında kendileri için hayati önem taşıyan bir puan aldıklarını söyledi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Ekiz: Alınan bir puan bizim için çok önemli

Bitexen Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, dün akşam konuk ettikleri rakipleriyle 1-1 berabere kaldıklarını anımsattı.

Ekiz, kendileri açısından final niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını vurguladı.

"Teknik direktörümüz İrfan Buz yönetiminde bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Mutlak galip gelmemiz gereken bir maçtı. Oyuncularımız sahada sonuna kadar mücadele etti. Alınan bir puan bizim için çok çok önemli."

Giresunspor'da sevinç, Fenerbahçe'de hüzün
Giresunspor'da sevinç, Fenerbahçe'de hüzün

Ekiz, maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladıklarını kaydetti.

"Oyuncularımızı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Maçı kazanma adına fırsatlar da yakaladık. Ama olmadı. Fenerbahçe maçında alınan bir puan ligde kalma umutlarımızı artırdı."

Ekiz, Fenerbahçe maçında takımlarına gereken desteği sağlayan taraftarlara da teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

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