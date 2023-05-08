Beşiktaş'ta gelecek planları netleşiyor

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürüyor. Siyah beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek.

Defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor. Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak.

Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek. Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla zirve yarışına tutunan Beşiktaş, 34. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Siyah beyazlılar, bu nedenle 3 gün izin yapacak. Beşiktaş, hafta sonu Bakü'ye giderek Sabah takımıyla hazırlık maçı oynayacak.