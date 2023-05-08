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Spor
TRT SPOR 08.05.2023 13:35

Beşiktaş'ta gelecek planları netleşiyor

Üst üste kazandığı maçlarla zirve yarışında 'ben de varım' diyen Beşiktaş'ta, bir yandan da yeni sezon planlaması yapılıyor. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ta gelecek planları netleşiyor

Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını sürüyor. Siyah beyazlılar, en az 5 futbolcuyu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Hem yerli hem de yabancı isimlerden oluşan geniş bir transfer listesi hazırlayan yönetim, yabancı kuralı netleştikten sonra harekete geçecek.

Defansa lider özellikte ve tecrübeli en az 1 transfer yapılması düşünülüyor. Savunmanın dışında sol kanat ve forvet ile orta alana 6 ve 8 numara takviyesi yapacak.

Transfer politikası, takımda yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek. Diğer yandan Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı çıkışla zirve yarışına tutunan Beşiktaş, 34. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Siyah beyazlılar, bu nedenle 3 gün izin yapacak. Beşiktaş, hafta sonu Bakü'ye giderek Sabah takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

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