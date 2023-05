Giresunspor'da sevinç, Fenerbahçe'de hüzün

Giresunspor ile Fenerbahçe, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Küme düşme hattında bulunan Giresunspor aldığı beraberlikle lige tutundu. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında yara aldı.

Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Batshuayi'nin penaltıdan kaydetti.

Giresunspor'un eşitlik golünü ise 68. dakikada Bajic attı ve mücadele 1-1 sona erdi.

28 puana yükselen Giresunspor, Fenerbahçe karşısına yeni teknik direktörü İrfan Buz ile çıktı ligde 3 maç sonra puan aldı.

Ligde bu sezon beşinci beraberliğini alarak 68 puana yükselen Fenerbahçe ise zirve yarışında büyük yara aldı.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Giresunspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Giresunspor’da Görkem’in ceza alanı sağ çaprazından çektiği şut yandan dışarı gitti.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI - 16. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı korner atışında Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği topa Rossi vurdu, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. VAR uyarısı üzerine Arias'ın koluna çarpan topla ilgili inceleme yapan hakem Bahattin Şimşek, penaltı kararı verdi.

GOL - 20. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.

33. dakikada Campuzano'nun defansın arkasına attığı topla Borjia Sainz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Fenerbahçe defans oyuncuları çıkmak isterken Sergio kaptığı topu ceza sahası ön çizgisi önünde Görkem Sağlam'a yerden aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda topu kaleci İrfan Can Eğribayat, köşede son anda kontrol etti.

45+3. dakikada Alper Uludağ'ın uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen topu Bajic tamamlamak istedi ancak başarılı olamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Alper Uludağ'ın defansın arkasına attığı pasta Bajic, çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

64. dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağında Rossi'nin pasında Zajc, ceza sahasında iki rakibini çalımladı. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda top kalecide kaldı.

GOL - 68. dakikada Fenerbahçe defansının arkasına atılan uzun pasta Szalai'nin sektirdiği top Sergio'nun önünde kaldı. Sergio'nun yerden çıkarttığı pasta Bajic gelişine topa çok sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 1-1

90+7. dakikada Arda Güler'in 25 metreden kullandığı serbest vuruşu kaleci Ferhat Kaplan son anda köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir.

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Alper Uludağ, Campuzano, Görkem Sağlam, Mejia (Dk. 64 Kuwas), Sergio (Dk. 90 Faruk Can Genç), Sainz (Dk. 90+1 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 79 Murat Cem Akpınar)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Peres (Dk. 75 King), İsmail Yüksek (Dk. 60 Crespo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 60 Zajc), Arda Güler, Rossi, Valencia (Dk. 60 Osayi-Samuel), Batshuayi (Dk. 75 Pedro).

Goller: Dk. 20 Batshuayi (penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 68 Bajic (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Kadir Seven, Dk. 70 Arias, Dk. 87 Alper Uludağ, 90+6 Faruk Can Genç, Dk. 90+8, Onurcan Piri (Yedek kulübesi) (Bitexen Giresunspor), Dk. 45+1 İsmail Yüksek, 90+8 Osayi Samuel (Fenerbahçe)