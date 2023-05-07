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Spor
AA 07.05.2023 16:06

Hava sporlarında sezon yarışmaları "Orkut Baysal" anısına düzenlenecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, 2023 yılı sezon yarışmalarının kaza sonucu hayatını kaybeden Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcusu "Orkut Baysal"ın anısına düzenleneceğini duyurdu.

Hava sporlarında sezon yarışmaları "Orkut Baysal" anısına düzenlenecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Baysal'ın, Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki paraşütün iniş sırasında çarpışarak düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

"Başarısı ve hava sporlarına verdiği emeklerinden ötürü, Türkiye Hava Sporları Federasyonu olarak gerçekleştireceğimiz 2023 yılı sezon yarışmalarımız, Yamaç Paraşütü Milli Takımı sporcumuz 'Orkut Baysal' anısına düzenlenecektir."


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