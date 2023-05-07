Ümraniyespor lige tutundu

Ümraniyespor ile Sivasspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücaeledeyi Burak Şeker yönetti.

Ligde kalma mücadelesi veren Ümraniyespor kritik 3 puanın sahibi oldu.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren gollleri, 7., 24. ve 76. dakikalarda Umut Nayır ile 90+1. dakikada Kayode filelerle buluşturdu.

Ümraniyespor’un golcüsü Umut Nayir, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 golle, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaparken, bu sezon da 15 gole ulaştı.

Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Ümraniyespor, kümede kalma yolunda önemli bir adım atarak 26 puana yükseldi.

Sivasspor'un tek golünü ise 34. dakikada Gradel kaydetti. Kırmızı beyazlılarda Yatabare 45+4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 15. yenilgisini alan Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 7. dakikada Ümraniyespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sekidika'nın ön direğe yerden gönderdiği topa Umut Nayır ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.

18. dakikada ev sahibi takım ikinci gol şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sekidika, ceza sahasına hareketlenen Kayode'ye pasını attı. Ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muammer'den döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

PENALTI - 22. dakikada Ümraniyespor penaltı kazandı. Ev sahibi takımın sağ kanattan kullandığı kornerde, hakem Burak Şeker, Murat Paluli'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 24. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayır, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0.

GOL - 34. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan Uğur Çiftçi'nin altıpas önüne yaptığı ortada Gradel kafayı vurdu, kaleci Orkun'un müdahalesine rağmen top ağlara gitti. 2-1.

KIRMIZI KART - 45+4. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Ümraniyespor ceza sahasında Yatabare ve Glumac arasında yaşanan gerilim sonrasında hakem Burak Şeker, Yatabare'ye sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen Burak Şeker, sarı kartı iptal edip Yatabare'ye kırmızı kart çıkardı.

Ümraniyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

59. dakikada Sivasspor etkili geldi. Erdoğan'ın sağ kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Caicedo topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Ümraniyespor'un sağ kanattan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Glumac topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

69. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Erdoğan'ın arka direğe yaptığı ortada kaleci Orkun, topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Gradel vurdu, Glumac topu kale çizgisi önünde uzaklaştırdı.

GOL - 76. dakikada Ümraniyespor 3. golünü buldu. Oğuz Gürbulak'ın sağ kanattan altıpas önüne sert gönderdiği topa Kayode vurdu, kaleci Muammer'den sekip yükseklik kazanan topu Umut Nayır şık bir vuruşla ağlara gönderdi. 3-1.

GOL - 90+1. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e yükseltti. Umut Nayır'ın topuk pasıyla Sivasspor ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 4-1.

Mücadeleyi Ümraniyespor 4-1 kazandı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser), Epureanu, Glumac, Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Sackey (Dk. 71 Fatih Yiğit Şanlitürk), Serkan Göksü, Geraldo (Dk. 58 Mrsic), Sekidika, Kayode, Umut Nayir.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Murat Paluli (Dk. 46 Caicedo), Ulvestad, Charisis (Dk. 82 Hakan Arslan), Saiz (Dk. 79 N'Jie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 83 James), Yatabare.

Goller: Dk. 7 ve Dk. 24 (Penaltıdan), Dk. 76 Umut Nayır, Dk. 90+1 Kayode (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 34 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+4 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Kayode, Dk. 45+3 Orkun Özdemir, Dk. 45+6 Gheorghe, Dk. 46 Geraldo, Dk. 62 Glumac, Dk. 84 Mustafa Eser (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Mustafa Er: Çok net bir skor aldık, çok mutluyuz

HangiKredi Ümraniyespor'un teknik direktörü Mustafa Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Kazanmamız gereken bir maçı net bir skorla kazandığımız için çok mutluyuz. Ligin sonu yaklaştıkça makas daralıyor. Maçtan önce ligin son maçı gibi oynayacağız dedik, devam etmek için kazanmak zorundaydık. Rakipten çok istediğimizi herkese hissettirmemiz gerekiyordu. Ümraniyespor'un hala burada olduğu, pes etmeyeceği mesajını vermemiz gerekiyordu."

Er, göreve geldiklerinde mental olarak çok düşmüş bir oyuncu grubuyla karşılaştıklarını aktardı.

"Beşiktaş maçındaki görüntü bizi çok üzdü, hiçbir reaksiyon gösteremedik. Oyuncuları mental olarak ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ettik. Alanya maçında bu toparlanma net şekilde görüldü. Bu galibiyet çok önemliydi. İki sol bekimizden yoksun bu maça çıktık. Popov ısınmada sakatlandı. Birçok oyuncumuz farklı bölgelerde oynamasına rağmen hep birlikte o arzuyu vereceğimizi konuştuk. Çok net bir skor aldık, çok mutluyuz ama yalnızca bir maç kazandık. Mental olarak başarabileceğimizi oyuncuların görmesi gerekiyordu. Bu anlamda çok değerli bir galibiyet, bunun mutluluğunu bugün yaşayacağız ancak ilk antrenman gününden itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız. Bir maçta doğrudan 3 puan alacağımız toplam 5 maçımız kaldı."

Ümraniyespor Teknik Direktörü, 3 gol atan ve 1 gol pası veren Umut Nayir'in performansı hakkında konuştu.

"Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor, bunu bekliyorduk. Geçen hafta da iyi oynadı, pozisyonlara girmesi doğru oynadığını gösteriyor. Bugün goller attı, bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Takımı sahiplenen ve arkadaşlarını motive eden çok özverili bir isim."