Dünya Judo Şampiyonası Katar'da başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2023 Dünya Judo Şampiyonası'nın birinci gününde -48 kiloda tatamiye çıkan Portekizli sporcu Catarina Costa (Beyaz kimono), Brezilyalı rakibi Amanda Lima ile mücadele etti.

Türkiye'yi erkekler 60 kiloda Salih Yıldız temsil etti

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 kiloda milli sporcu Salih Yıldız tatamiye çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota hakkı verecek organizasyonda Salih Yıldız, ilk turu bay geçti.

İkinci turda Kırgız Khanbolat Yrsybekov'u yenen milli sporcu, üçüncü turda Güney Koreli Lee Harim ile yaptığı müsabakayı altın skorda kaybetti.

Dünya Şampiyonası'nda 8 Mayıs Pazartesi günü erkekler 66 kiloda Muhammed Ali Demirel mücadele edecek.

Salih Yıldız 3.turda



Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın açılış gününde erkekler 60 kilodaki judokamız Salih Yıldız ilk turu turu bay geçti. İkinci turda Kırgızistanlı Khanbolat Yrsybekov’u altın skorda ipponla (3 shido) ile yendi. 3.turda Koreli Lee Harim ile mücadele edecek. pic.twitter.com/ls4LCybbwy