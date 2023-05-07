Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.05.2023 15:14

Dünya Judo Şampiyonası Katar'da başladı

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2023 Dünya Judo Şampiyonası başladı.

Dünya Judo Şampiyonası Katar'da başladı
[Fotograf: AA]

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2023 Dünya Judo Şampiyonası'nın birinci gününde -48 kiloda tatamiye çıkan Portekizli sporcu Catarina Costa (Beyaz kimono), Brezilyalı rakibi Amanda Lima ile mücadele etti.

Türkiye'yi erkekler 60 kiloda Salih Yıldız temsil etti

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 kiloda milli sporcu Salih Yıldız tatamiye çıktı.

2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota hakkı verecek organizasyonda Salih Yıldız, ilk turu bay geçti.

İkinci turda Kırgız Khanbolat Yrsybekov'u yenen milli sporcu, üçüncü turda Güney Koreli Lee Harim ile yaptığı müsabakayı altın skorda kaybetti.

Dünya Şampiyonası'nda 8 Mayıs Pazartesi günü erkekler 66 kiloda Muhammed Ali Demirel mücadele edecek.


Sıradaki Haber
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ilk zaferine İspanya'da ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Pakistan, Dışişleri Bakanı Zerdari'nin Hindistan'ı tehdit ettiği iddialarını reddetti
17:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:23
Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak
16:20
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir okulu yıktı
16:44
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
16:04
Bosna Hersek'te "Camiler Günü" vesilesiyle program düzenlendi
Maratonİzmir tamamlandı
Maratonİzmir tamamlandı
FOTO FOKUS
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ