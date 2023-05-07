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Spor
İHA 07.05.2023 14:52

Futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarının tasarımında, TFF’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle değişiklik yapıldığını açıkladı.

Futbolda şampiyonluk kupaları 100. yıla özel yenilendi

TFF Yönetim Kurulu, alınan karar doğrultusunda, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarının yenilendiği duyuruldu.

Yapılan yenilenmedeki ilk kupa Spor Toto Süper Lig’in 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek.

Konuyla ilgili TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen ay-yıldızımız oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin 5 ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi.

Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor. Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır.

Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir. Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi" denildi.


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