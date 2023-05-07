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Spor
AA 07.05.2023 14:30

Azerbaycan'da yarı maraton koşuldu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Haydar Aliyev Vakfı tarafından "Rüzgarı yen" sloganıyla düzenlenen yarı maraton gerçekleştirildi.

Azerbaycan'da yarı maraton koşuldu
[Fotograf: AA]

Devlet Bayrak Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 19 bin 500 kişi katıldı.

Sporcular, Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde 21 kilometre mesafe katetti. Yarı maraton, startın verildiği meydanda son buldu.

Fotoğraf: AA

Organizasyonda, Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya, İran, Özbekistan ve Fransa'dan vatandaş ve sporcular yer aldı. Yarışmada, Türk sporculardan Hasibe Demir kadınlarda ikincilik, Hakan Çoban ise erkeklerde üçüncülük elde etti.

Yarı maratonda, down sendromlu ve engellilerin yanı sıra 2. Karabağ Savaşı gazileri de yarıştı.

Fotoğraf: AA

Yarışta farklı kategorilerde ilk 3 sırayı elde eden koşuculara para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

İlki 2016'da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen organizasyonla gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Fotoğraf: AA

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