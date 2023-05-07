Azerbaycan'da yarı maraton koşuldu

Devlet Bayrak Meydanı'ndan başlayan yarı maratona, devlet yetkilileri, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, sporcular ve 19 bin 500 kişi katıldı.

Sporcular, Hazar Denizi kıyısı ile Bakü'nün sokak ve caddelerinde 21 kilometre mesafe katetti. Yarı maraton, startın verildiği meydanda son buldu.

Organizasyonda, Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya, İran, Özbekistan ve Fransa'dan vatandaş ve sporcular yer aldı. Yarışmada, Türk sporculardan Hasibe Demir kadınlarda ikincilik, Hakan Çoban ise erkeklerde üçüncülük elde etti.

Yarı maratonda, down sendromlu ve engellilerin yanı sıra 2. Karabağ Savaşı gazileri de yarıştı.

Yarışta farklı kategorilerde ilk 3 sırayı elde eden koşuculara para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.

İlki 2016'da düzenlenen ve geleneksel hale getirilen organizasyonla gençlerin spora teşvik edilmesi hedefleniyor.