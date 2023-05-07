Diyarbakır'da kırsaldaki çocuklar sporla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla "Mobil Spor" ekibi oluşturdu.

Ekipte yer alan 6 spor eğitmeni, haftanın 2 günü kırsaldaki okulları geziyor, öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturuyor, ayrıca yeteneklerini keşfediyor.

Proje kapsamında merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Gömmetaş köyündeki okula giden ekip, öğrencilere yönelik sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Projede, kırsaldaki tüm öğrencilerin sporla buluşması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilerek belediye bünyesinde spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yetenekli çocuklar kulüplere yönlendirilecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, ekibin şimdiye kadar 500 çocuğu sporla buluşturduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Mobil Spor ekibi oluşturduklarını ve ekibin mobil spor aracıyla kırsaldaki okulları gezdiğini bildiren Buğday, hedeflerinin kırsaldaki tüm çocuklara ulaşmak olduğunu belirtti.

Spor kulüplerinde 600'e yakın lisanssız sporcu 15 de milli sporcu bulunduğunu aktaran Buğday, "Depremden etkilenen çocuklarımızın sosyal ve fiziksel aktivitelerini geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda çocuklara aynı zamanda yetenek taraması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli çocukları kendi kulüplerine ve diğer spor kulüplerine yönlendireceklerini kaydeden Buğday, öğrencilerin etkinliklerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Buğday, "Çocuklar mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz. İlk hedefimiz kırsaldaki köy okulları, daha sonra Diyarbakır'daki tüm ilkokullara gitmek." diye konuştu.

"Bu etkinlik çok iyi oldu"

Sekizinci sınıf öğrencisi Sultan Zeren, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlandığını, depremin ardından ilk defa böyle etkinliklere katılarak eğlendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla basketbol ve voleybol oynadığını, yarışmalara katıldığını anlatan Sultan Zeren, "Depremin ardından bu etkinlik çok iyi oldu, psikolojimiz düzeldi. Bu etkinliklere katıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer sekizinci sınıf öğrencisi Hüseyin Aslan ise spor etkinliklerine katıldığını, aynı zamanda yetenek taraması yapılacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Hüseyin Aslan, "Okçuluk, basketbol, futbol, koşu yarışları gibi hiç tecrübe etmediğimiz şeyleri öğrendik. Bugün bizim için açıkçası çok iyi geçti. Derslerimize de katkısı olacak." diye konuştu.