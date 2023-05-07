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Spor
AA 07.05.2023 14:07

Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Trabzonspor MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
[Fotograf: AA]

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor.

Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

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