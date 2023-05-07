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Spor
AA 07.05.2023 14:25

Atletizmde Türkiye 10 Bin Metre Şampiyonası Mersin'de sona erdi

Atletizmde Spor Toto Türkiye 10 Bin Metre Şampiyonası, Mersin'de tamamlandı.

Atletizmde Türkiye 10 Bin Metre Şampiyonası Mersin'de sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, erkeklerde büyükler kategorisinde Ramazan Özdemir 28.28.48'lik derecesiyle birinci, Sezgin Ataç 28.33.85'lik derecesiyle ikinci, Ömer Amaçtan 28.40.08'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda büyükler kategorisinde Fatma Karasu 32.51.86'lık derecesiyle birinciliği, Bahar Atalay 32.52.74'lük derecesiyle ikinciliği, Derya Kunur ise 33.15.60'lık derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

23 yaş altı kategorisinde kadınlarda Urkuş Işık, erkeklerde Hakan Baharlı organizasyonu ilk sırada tamamladı.

20 yaş altı kategorisinde kadınlarda Büşra Işık, erkeklerde ise Hasan Daşkıran birinci oldu.

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