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Spor
AA 07.05.2023 14:40

Maratonİzmir tamamlandı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Maratonİzmir Avek Otomotiv'i kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare, erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir Ngeno birinci sırada tamamladı.

Maratonİzmir tamamlandı
[Fotograf: DHA]

Bu sene dördüncüsü koşulan maratonun startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman birlikte verdi.

Maratonda kadınlarda Etiyopyalı Sheware Alene Amare 2.32.43 ile ilk sırada yer alırken, Amare'yi 2.32.49'luk derecesiyle Etiyopyalı Kebebush Yisma ve 2.35.08 ile Kenyalı Emmah Cheruto Ndiwa takip etti.

Fotoğraf: AA

Erkeklerde Kenya'dan Benard Kipkorir Ngeno 2.10.25'lik derecesiyle birinciliğe ulaşırken, 2.12.38 ile aynı ülkeden Hammington Kimaiyo ikinci, Kenneteh Kiprop Omulo ise üçüncü sırayı aldı.

Türk atletler arasında en iyi dereceyi Polat Arıkan 2.17.37 ile elde etti. Koşuyu yedinci sırada tamamlayan Polat Arıkan'ı Yusuf Önal, Serkan Kaya ve Mustafa Es takip etti. Kadınlarda Svetlana Kaya 3.05.15 ile en iyi dereceyi yakalayıp 10. olurken, bu sporcuyu Selma Altundiş, Elif Gül Erdemir ve Svetlana Zakhvataeva izledi.

Fotoğraf: AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de bir süre yer aldığı 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'nda kadınlarda ilk 3 sıra Dilan Atak, Fatma Arık ve İpek Öztosun'dan oluşurken, erkeklerde ise Bahattin Üney, Emin Berke Murathan ve Mestan Turhan ilk 3 sırayı elde etti.

Bu arada, Maratonİzmir Avek Otomotiv'de koşuculara verilen pet şişeler geri dönüşüm için atık kutularında toplandı, tüm malzemelerin geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

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