Para badmintoncu Emine Seçkin'e milli görev

Torku Şeker'den yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarda Türkiye'yi başarı ile temsil eden Seçkin, Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren Tayland, Bahreyn ve Kanada turnuvalarına katılıyor.

Tokyo'da yapılan turnuvada dünya ikincisi olan Emine Seçkin, Paris Olimpiyatları öncesi yoğun bir maç programında milli formayı terletecek.

9-14 Mayıs'ta Tayland'ın Pattaya şehrinde ve 17-23 Mayıs'ta Bahreyn Manama'da yapılacak Uluslararası Para Badminton turnuvalarına katılacak olan Seçkin, 14-18 Haziran'da ise Kanada'nın Ottawa şehrinde yapılacak turnuvada yer alacak. Bu turnuvalar, Paris Olimpiyat Oyunları'na katılabilme yolunda önemli turnuvalar arasında bulunuyor.

"Yine madalya getireceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Emine Seçkin'in, turnuvalarda Milli Takım'ı başarıyla temsil edeceğini belirtti.

"Emine Seçkin, ülkemizin madalya beklediği, daha önce de olimpiyatlara katılmış başarılı olmuş bir sporcumuzdur. Milli Takım ile 2 ay içerisinde katılacağı 3 ayrı turnuvada da ülkemize ve bizlere madalya getireceğine inanıyoruz. Paris Olimpiyatları'na emin adımlarla yaklaşacaktır. Sporcumuza ve Milli Takım kafilesine başarılar diliyorum. Ayrıca, amatör branşlarla ve mütevazi bütçelerle yola devam ettiğimiz Torku Şekerspor Kulübü'müz sporcularının milli takımlara davet edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun ederken, ilerisi için ümit veren çalışmalarımızın da hedefe ulaşacağını göstermektedir."