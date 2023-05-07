Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.05.2023 14:35

Para badmintoncu Emine Seçkin'e milli görev

Konya Torku Şekerspor Kulübü oyuncusu Emine Seçkin, Para Badminton Milli Takımı'na davet edildi.

Para badmintoncu Emine Seçkin'e milli görev
[Fotograf: AA]

Torku Şeker'den yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarda Türkiye'yi başarı ile temsil eden Seçkin, Paris Paralimpik Oyunları'na puan veren Tayland, Bahreyn ve Kanada turnuvalarına katılıyor.

Tokyo'da yapılan turnuvada dünya ikincisi olan Emine Seçkin, Paris Olimpiyatları öncesi yoğun bir maç programında milli formayı terletecek.

9-14 Mayıs'ta Tayland'ın Pattaya şehrinde ve 17-23 Mayıs'ta Bahreyn Manama'da yapılacak Uluslararası Para Badminton turnuvalarına katılacak olan Seçkin, 14-18 Haziran'da ise Kanada'nın Ottawa şehrinde yapılacak turnuvada yer alacak. Bu turnuvalar, Paris Olimpiyat Oyunları'na katılabilme yolunda önemli turnuvalar arasında bulunuyor.

Fotoğraf: AA

"Yine madalya getireceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şekerspor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Emine Seçkin'in, turnuvalarda Milli Takım'ı başarıyla temsil edeceğini belirtti.

"Emine Seçkin, ülkemizin madalya beklediği, daha önce de olimpiyatlara katılmış başarılı olmuş bir sporcumuzdur. Milli Takım ile 2 ay içerisinde katılacağı 3 ayrı turnuvada da ülkemize ve bizlere madalya getireceğine inanıyoruz. Paris Olimpiyatları'na emin adımlarla yaklaşacaktır. Sporcumuza ve Milli Takım kafilesine başarılar diliyorum. Ayrıca, amatör branşlarla ve mütevazi bütçelerle yola devam ettiğimiz Torku Şekerspor Kulübü'müz sporcularının milli takımlara davet edilmesi bizleri ziyadesiyle memnun ederken, ilerisi için ümit veren çalışmalarımızın da hedefe ulaşacağını göstermektedir."

Sıradaki Haber
Azerbaycan'da yarı maraton koşuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Akşener: Açacağımız 11 bin köy okuluna 100 bin öğretmen atayacağız
14:50
Hatay'daki zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı
14:31
Kılıçdaroğlu: Bu topraklara baharı getireceğim, huzuru getireceğim
14:27
Fransa'da son 24 saatte 25 binden fazla yıldırım düştü
14:13
ABD'de silahlı şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 14 bin 600 kişi öldü
14:03
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı kınadı
Maratonİzmir tamamlandı
Maratonİzmir tamamlandı
FOTO FOKUS
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ