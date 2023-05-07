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Spor
AA 07.05.2023 15:03

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 4. ayağında ikinci yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ilk zaferine İspanya'da ulaştı

MV Agusta Reparto Corse takımı adına mücadele eden Bahattin, Barselona Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışı uzun süre önde götürdü.

Son 3 tur kala üçüncü sıraya gerileyen Bahattin, bir tur sonra yaptığı atakla yeniden ilk sıraya yerleşti. Son bölümde liderliği koruyan Bahattin, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü.


Milli motosikletçi, böylece Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk galibiyetini İspanya'da elde etti. Red Bull sporcusu Bahattin, dünkü ilk yarışta üçüncü sırada yer alarak organizasyonda kariyerinin ilk podyum sevincini yaşamıştı.

İspanya'daki ikinci yarışta Bahattin'in takım arkadaşı Alman Marcel Schroetter ikinci, İtalyan Stefano Manzi üçüncü sırada yer aldı. Genel klasman lideri İtalyan Nicolo Bulega ise yarış dışı kaldı.


Genel klasmanda yedinciliğe yükselen Bahattin Sofuoğlu, ilk zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Dün ilk podyum gelmişti, bugün ilk sıradayız. Çok mutluyum. Kenan Sofuoğlu gibi bir efsanenin arkasından kazanmış olmak çok güzel." diye konuştu.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağına 2-4 Haziran tarihlerinde İtalya ev sahipliği yapacak.


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