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Spor
TRT HABER / AA 07.05.2023 15:55

Konya'daki gollü maçta kazanan çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor maçı 2-2 sona erdi.

Konya'daki gollü maçta kazanan çıkmadı
[Fotograf: AA]

Konyaspor ile Kayserispor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Konyaspor'un gollerini, 48. dakikada Uğurcan Yazğılı ile 55. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Kayserispor'un gollerini ise 46 ve 52. dakikalarda Cardoso attı.

Süper Lig'de 13'üncü beraberliğini alan Arabam.com Konyaspor 46 puana, ligde 4. beraberliğini alan Yukatel Kayserispor ise 49 pauna yükseldi.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Konyaspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Fotoğraf: AA

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Moreno’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

16. dakikada Diouf ile duvar pasında ceza sahasına giren Pozuelo'nun aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis’in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Fotoğraf: DepoPhotos

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada konuk ekip öne geçti. Mensah'ın ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunda top ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 48. dakikada ev sahibi ekip eşitliği sağladı. Pozuelo'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1.

GOL - 52. dakikada konuk ekip öne geçti. Mane'nin pasında Cardoso'nun ceza sahasında bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-2.

GOL - 54. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Guilherme'nin sol kanattan yerden ortasında Soner Dikmen'in altıpas önünde düzgün vuruşuyla topu filelerle buluşturdu. 2-2.

Maç 2-2 sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Can Alp

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 56 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bouchalakis (Dk. 79 Paz), Pozuelo (Dk. 90 Oğulcan Ülgün), Moreno (Dk. 79 Mehmet Ali Büyüksayar), Mahir Emreli (Dk. 56 Michalak), Diouf.

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Attamah, Dimitrios, Emrah Başsan (Dk. 67 Ramazan Civelek), Hosseini, Cardoso, Kemen, Mensah (Dk. 68 Uzodimma), Mane (Dk. 83 Ali Karimi), Thiam (Dk. 89 İlhan Parlak).

Sarı kartlar: Dk. 38 Ahmet Oğuz (Arabam.com Konyaspor), Dk. 40 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)

Goller: Dk. 48 Uğurcan Yazğılı, Dk. 55 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor), Dk. 46 ve 52 Cardoso (Yukatel Kayserispor)

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