Bocce turnuvasında engelli bireyler karşı karşıya geldi

Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Ekinci Bostan, Samsun'da ilk kez Bocce Halk Turnuvası gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bostan, Bocce sporunun ağır engeli olan bireylerin yaptığı paralimpik bir spor olduğunu belirtti.

"Bedensel olarak engeli olan kas hastaları, serebral palsi, SMA gibi hastalıkları bulunan sporcuların yaptığı stratejik bir zeka oyunu. Zihinsel engelli bir bireyin oynayabileceği bir oyun değil. Çünkü satranç gibi düşünün. Sürekli bir sonraki hamleyi planlayıp ona göre bir hamle yapmanız gerekiyor. Dışardan izlendiğinde kolay bir oyunmuş gibi görünse de sürekli zihnin çalıştığı ve zihne cimnastik yaptırdığımız bir spor."

Bostan, ilk turnuva olmasına rağmen katılımın oldukça iyi olduğuna değindi.

"Bu tarz etkinlikler engelli bireyleri çok motive ediyor ve sosyalleşmelerini sağlıyor. Seneden bir kez Türkiye Şampiyonası yapılıyor ve çocuklar zamanla oyunu unutuyor. Bu tarz etkinliklerle çocuklar heyecanlarını biraz daha yenmiş ve tecrübe elde etmiş oluyor."

Turnuvada BC1 kategorisinde Sema Buket Demirtaş birinci, Şule Türkoğlu ikinci olurken BC2 kategorisinde İzzet Eski birinci Nagihan Karaali ikinci, Huri Güngör üçüncü oldu. BC3 kategorisinde ise Fulya Vural birinci, Emre Vural ikinci oldu. BC4 kategorisinde de Çağatay Çakır birinci, Fehmi Onur Akman ikinci ve Selim Yalçınkaya üçüncülüğü elde etti. BC5 kategorisinde de Nuri Şahin birinci, Sabri Zengin ikinci, Erdem Çoban ise üçüncülü elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik takdim etti.