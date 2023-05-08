Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.05.2023 16:30

Real Madridli Rodrygo Goes'in evi soyuldu

İspanya'da Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid ve Osasuna takımları arasında oynanan Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evi soyuldu.

Real Madridli Rodrygo Goes'in evi soyuldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]

İspanyol basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo Goes'in Madrid'in La Moraleja ilçesindeki evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.

Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.

İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.

ETİKETLER
La Liga İspanya Real Madrid
Sıradaki Haber
Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Bahçemde Şenlik Var" etkinlikleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Bakan Akar: Türkiye'nin 3 kıtada etki alanı oluştu
17:32
İstanbul'da 780 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
17:19
Erzurum'daki olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
17:20
Araştırma: Banka hesapları ortak olan çiftlerin evlilikleri daha uzun sürüyor
17:31
Sorgun'da engelliler, açılan kurslarda yaptığı el sanatlarını sergiledi
16:54
Seçim otobüsü saldırıya uğrayan Sinan Oğan'dan CHP'lilere 'kınama' çağrısı
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ