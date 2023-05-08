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Spor
DHA 08.05.2023 16:40

Altınordu ateşe düştü

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Play-Off yarışı veren Bodrumspor'a penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan Altınordu, yıllardır aralıksız mücadele ettiği ligde son 2 haftaya küme düşme stresiyle girdi.

Altınordu ateşe düştü
[Fotograf: AA]

İzmir temsilcisi, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimden sonra evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren 1 puan gerisindeki Erzurumspor'la hayati öneme sahip bir karşılaşmaya çıkacak.

Ligde 34 puanla 15'inci sırada yer alan kırmızı-lacivertiler, 33 puanla bir basamak altında düşme hattında yer alan Erzurumspor'u yenmesi halinde kümede kalmayı başaracak. Altınordu'nun puan kaybı durumunda küme düşen takım son hafta belli olacak.

Sezon sonunda olası puan eşitliğinde 34 puanlı Gençlerbirliği'ni ikili averajda geride bırakacak Altınordu, deplasmanda 2-1 yenildiği Erzurumspor'u yine yenemezse averaj ihtimallerinde avantaj kaybedecek.

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer,Bodrumspor karşısında final niteliğinde bir maçı kaybettiklerini ifade etti.

"Bu maçı unutmak zorundayız. Önümüzde çok önemli Erzurumspor maçı var. Bu maçı kazandığımız takdirde 37 puanla ligde kalmayı garantiliyoruz. Bütün gücümüzü gelecek haftaki maça harcamak zorundayız."

Altınordu, son hafta ilk 2 hedefindeki Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 

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