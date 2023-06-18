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Spor
TRT SPOR 18.06.2023 16:00

Galatasaray'da Sacha Boey Juventus'un listesine girdi

Galatasaray'da Sacha Boey'un talipleri artıyor. 22 yaşındaki sağ bek, İngiliz ekiplerinin yanında İtalyan devi Juventus'un da listesine girdi.

Galatasaray'da Sacha Boey Juventus'un listesine girdi
[Fotograf: AA]

Galatasaray, sezonu şampiyon olarak tamamlayınca birçok futbolcuya ilgi arttı. Sarı kırmızılılar, beklediği seviyede teklifler gelmesi durumunda bazı oyuncuların ayrılmasına izin verecek.

Transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinde biri de Sacha Boey. Fransız sağ bek, yaz kampında ayrı çalıştığı takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu.

Sacha Boey, bu sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti. İngiliz kulüplerinden Arsenal ve Newcastle United, 22 yaşındaki savunmacı için teklifini sarı kırmızılılara iletti.

Ancak İngiliz takımlarının teklifleri, Galatasaray yönetiminin Boey için belirlediği 20 milyon euro seviyesine yükselmedi. Sacha Boey, ada ülkesi takımlarının yanında Juventus'un da dikkatini çekti.

Galatasaray'ın da İtalyan ekibinde forma giyen bazı futbolcularla ilgilendiği biliniyor. Bu nedenle iki takım arasında takas yapılması da gündemde.

Sacha Boey, Galatasaray forması giydiği iki sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, 4 de gol pası verdi. Sacha Boey'un sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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