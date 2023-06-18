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Spor
TRT SPOR 18.06.2023 15:54

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç, olağan mali genel kurulda yerli bir teknik direktör ile çalışacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Jorge Jesus’un ayrılmasından sonra yerli-yabancı birçok teknik adam sarı lacivertlilerin gündemine geldi.

Ancak başkan Ali Koç, olağan mali genel kurulda tercihlerini bir Türk teknik direktörden yana kullanacaklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından yerli teknik direktörler üzerinde tahminler yürütülmeye başlandı.

İsmail Kartal, Volkan Demirel, Sergen Yalçın ve Aykut Kocaman, ön plana çıkan çalıştırıcılar arasında yer aldı.

TRT Spor’a açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum." dedi.

Aykut Kocaman da gelişmelerden haberdar olmadığını TRT Spor aracılığıyla spor kamuoyu ile paylaştı.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü, önümüzdeki günlerde yapılacak yönetim kurulu toplantısından sonra netlik kazanacak.

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