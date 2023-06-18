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Spor
TRT SPOR 18.06.2023 15:47

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı. Siyah beyazlılar, Halil Dervişoğlu ve Daniel Amartey için temaslarını sürdürüyor.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor

Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemindeki bazı isimlerle temas kurmaya başladı.

Halil Dervişoğlu ile ilk görüşme

Yönetim, Halil Dervişoğlu'na Beşiktaş forması giydirmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in, yerli oyuncu sayısının arttırılması isteği doğrultusunda 23 yaşındaki oyuncu ile ilk görüşme yapıldı.

Halil’in Brentford kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, bu transferi uygun bir bonservis ücreti ile bitirmeyi planlıyor.

Daniel Amartey için girişim

Siyah beyazlıların gündemindeki bir diğer isimse Daniel Amartey. Leicester City ile sözleşmesi sona eren Ganalı stoper için girişimler başladı.

28 yaşındaki futbolcuya resmi teklifini yapan yönetim, oyuncunun kararını bekliyor. Bu transfer olumlu sonuçlanırsa Amartey, 9 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına katılacak.

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