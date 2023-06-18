Çok Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.06.2023 15:25

Sevgi Evleri curling takımının hedefi Süper Lig

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan oluşan curling takımı 3 yılda 1. Lig'e yükseldi, şimdi Süper Lig'de oynamayı hedefliyor.

Sevgi Evleri curling takımının hedefi Süper Lig
[Fotograf: AA]

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan 3 yıl önce Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde curling takımı kuruldu.

Hem fedakarlık hem de sıkı antrenmanlarla liglerde başarıyla ilerleyen takım, Kovid-19 salgınında çalışmalarına 1 yıl ara verdi. Sonra curlingde her sene bir üst lige yükselen takım, yükselme maçlarını namağlup tamamlayarak önce 2. Lig'e, 10-16 Haziran tarihlerinde oynanan müsabakalarda 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

4 erkek sporcudan oluşan curling takımı, Süper Lig'e yükselerek başarısını taçlandırmak istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Güreş, buz hokeyi ve hentbolda katıldıkları liglerde başarılı olan Sevgi Evleri'nin takımları, bu alanlarda da gücünü göstermek istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, spor kulüplerinin buz sporlarında aktif rol aldığını söyledi. İlbaş, Sevgi Evleri çocuklarının, elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını dile getirdi.

"Bizim çocuklarımız, özellikle takım sporlarında grup bilinciyle birlikte hareket etmeyi çok seviyorlar. Bir aile bütünlüğü ve kurum içerisinde varlık göstermek, onların da çok hoşuna gidiyor. Ekip ruhuyla oluşabiliyor. Curling, çocuklarımızın ciddi anlamda enerjilerini atabileceklerini bir alan."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Takımımız başarı elde eden müstesna bir takım"

İlbaş, buz hokeyinde kurumlarına bağlı 2 minikler, 1 yıldızlar takımı olduğunu belirtti.

"Önce 2. lig, şimdi de çocuklarımız şükürler olsun 1. Lig'de oynamaya hak kazandılar. Çok kısa sürede ve hızlı bir şekilde özellikle yükselmede namağlup maçlarını sonuçlandıran ve başarı elde eden müstesna bir takımız var."

İlbaş, çocuklar için farklı branşlardan takım sporları düşündüklerini ancak sporcuların curlingde daha başarılı olduklarını, gereken tüm desteği onlara sağladıklarını söyledi.

"Kurumsal anlamda bir altyapımız ve kültürümüz var. Çalışma arkadaşlarımızın fedakarlığı ile çocuklarımızın yeteneklerine göre bu alana yönlendirilmeleri ciddi anlamda bir başarı getirdi."

Fotoğraf: AA / Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş[Fotoğraf: AA / Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş]

4 branşta lisanslı 82 sporcuları var

İlbaş, müsabakalarda oyuncularının büyük çaba gösterdiğini ve hepsiyle gurur duyduğunu vurguladı.

"Buz hokeyinde 3 takımımızda 33 lisanslı sporcumuz var. Altyapısı devam ediyor. Narman SK'nin altyapısına sporcu veriyoruz. Güreş alanında takımımızla çok iddialıyız. Takımımızın en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Kızlarımız hentbolda bu yıl play-off'a kaldı. Sporda el attığımız alanda kısa sürede ciddi başarılar elde ediyoruz. Birçok branşta varız ama özellikle güreş, hentbol, curling ve buz hokeyinde Erzurum'un en iyi takımlarına sahip olduğumuzu iddia ediyoruz."

Dört branşta 82 sporcunun lisanslı bir şekilde spora devam ettiğini bildiren İlbaş, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Milli okçular Kolombiya'da madalya kürsüsünde yer alamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Yağışlı hava etkisini sürdürecek mi? İşte yeni haftanın hava durumu...
17:12
Mersin'de kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
16:49
Sanatçı Metin Milli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
16:43
Macron'un, İngiliz Bakan Wallace'ın NATO Genel Sekreteri olmasını engellemeye çalıştığı iddiası
16:34
Böcek ilacından zehirlenen anne ile kızı toprağa verildi
16:24
Netanyahu tartışmalı "yargı reformu" için düğmeye basıyor
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
Midyat’ta 500 yıllık çarşıda restorasyon tamamlandı
FOTO FOKUS
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
YKS'ye geç kalan öğrencilerin panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ