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Spor
AA 18.06.2023 15:20

Milli okçular Kolombiya'da madalya kürsüsünde yer alamadı

Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayağında milli sporcuların müsabakaları sona erdi.

Milli okçular Kolombiya'da madalya kürsüsünde yer alamadı

Kolombiya'nın Medellin kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, çeyrek finalde İtalyan Nespoli Mauro'ya yenilerek beşinci sırada yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporculardan Muhammed Abdullah Yıldırmış ilk turda, Ulaş Berkim Tümer ise ikinci turda rakiplerine mağlup olarak elendi.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, çeyrek finalde Çin'e yenildi.

Kadınlar klasik yayda ise son 16 turunda Ezgi Başaran, bir diğer milli okçu Zeynep Köse'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Meksikalı Ruiz Angela ile yaptığı çeyrek final müsabakasını kaybeden Ezgi, ferdi müsabakaları beşinci sırada tamamladı. Aynı kategoride yarışan Fatma Maraşlı ise ilk turu geçemedi.

Ezgi Başaran, Zeynep Köse ve Fatma Maraşlı'nın yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise son 16 turunda Meksika'ya mağlup oldu.

Mete Gazoz ve Zeynep Köse'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı da son 16 turunda Meksika'ya yenildi.

Böylece milliler, klasik yay kategorisinde katıldığı Dünya Kupası'nın 3. ayağını madalyasız tamamladı.

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