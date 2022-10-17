Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da kupa mesaisi
[Fotograf: AA]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 19 Ekim Çarşamba günü sahasında GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçı hazırlıklarına başladı.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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