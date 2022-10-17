Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.Galatasaray, GMG Kastamonuspor maçı hazırlıklarına başladı.