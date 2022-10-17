Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalara başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular salon idmanları yaparken diğer futbolcular pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda çift kale taktik maç yaparak günü noktaladı.
2 gün izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
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