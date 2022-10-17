Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Telekom, Almanya deplasmanına çıkacak
[Fotograf: AA]
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası ikinci maçında yarın Almanya’da Hamburg Towers'la karşılaşacak.
Edel-Optics.de Arena’daki karşılaşma TSİ 20.30’da başlayacak.
Organizasyonda ilk maçını Fransa ekibi Paris Basketbol’a sahasında 90-75 kaybeden Türk Telekom, Almanya deplasmanında ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Ev sahibi Hamburg Towers ise Buducnost VOLi’yi deplasmanda 73-66 mağlup etti.
Etiketler: Basketbol
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