Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'ye görev
[Fotograf: AA]
FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki, 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19-25 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında, Cansu Tiryaki'nin yanı sıra Arzu Görgün'ün de yardımcı hakem olarak görev yapacağı belirtildi.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi TFF
Son Haberler
- 14:24
- 14:23
- 14:17
- 14:30
- 14:12
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz