Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19-25 Ekim'de Macaristan'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası A Ligi 1. Grup müsabakalarında, Cansu Tiryaki'nin yanı sıra Arzu Görgün'ün de yardımcı hakem olarak görev yapacağı belirtildi.