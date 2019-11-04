Spor
Galatasaray'a Alman hakem04 Kasım 2019 Pazartesi 14:35 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 14:40
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım Çarşamba günü İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacağı A Grubu 4. hafta maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak Real Madrid-Galatasaray karşılaşmasında düdük çalacak Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini Patrick Ittrich üstlenecek.
Kaynak: AA