UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi’nin 4. haftasında, C Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü saat 20.55’te oynanacak Krasnodar-Trabzonspor mücadelesinde Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien’ın yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak.

Avrupa Ligi K Grubu’nda 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak Braga-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi ise, Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika olacak. Karşılaşmada Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa Ligi J Grubu’nda Medipol Başakşehir’in deplasmanda Wolfsberger’e 7 Kasım Perşembe günü konuk olacağı ve saat 23.00’te başlayacak maçı ise, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer’ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

Kaynak: DHA