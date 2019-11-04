Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Beşiktaş, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah beyazlılar K Grubu'ndaki ilk galibiyetini alıp şansını son maçlara taşımak istiyor.

Portekiz deplasmanı öncesi siyah beyazlılarda 3 eksik var

Takımla çalışmalara başlayan Kevin N’Koudou'nun fiziksel durumundan dolayı oynama ihtimali oldukça zayıf. Dorukhan ve Douglas’ın ise tedavi süreci devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kaybetti

Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2 mağlup olan siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta Wolverhampton'a 1-0, Braga'ya da 2-1 kaybetmişti.

Kaynak: TRT SPOR