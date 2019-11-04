Ocak ayında Cardiff City'ye transfer olan ve geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala, futbol dünyasını yasa boğmuştu.

İngiliz ekibinin 15 milyon euro karşılığında Nantes ile yaptığı transfer anlaşması, Arjantinli oyuncunun ölümü sonrası iki kulüp arasında sorun oldu.

FIFA, verdiği kararla Cardiff City'nin ilk transfer taksidi olan 6 milyon euro'yu ödemeye mahkum etmişti.

Bu karara uymayan ve transfer taksitini ödemeyen Championship ekibi, 3 dönem transfer yapamama cezasıyla karşı karşıya.

FIFA'nın onay verdiği transfer anlaşmasına karşı çıkan Cardiff City yönetimi, Sala'nın uçuşunun yasal olmadığını belirterek bu karara karşı çıkıyor.

Galler ekibi, kaza öncesinde Nantes'ın transfer sözleşmesini Fransa Futbol Federasyonu'na kaydettirmemiş olmasını da savunmasına koymuştu.

Gösterdiği gerekçelerle 15 milyon euro bonservis bedelini ödemek istemeyen Cardiff City, FIFA'yı ikna edemediği için transfer yasağının çıkmasını bekliyor.

Kaynak: TRT SPOR