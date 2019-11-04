Süper Lig'in 9'ncu haftası sonrasında 3 takım, teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Samet Aybaba'nın yerine Bülent Uygun'u takımın başına getirdi.

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yerine Hamza Hamzaoğlu göreve başlarken, Göztepe'de ise Tamer Tuna'nın yerine henüz görevlendirme yapılmadı.

10'ncu haftaya yeni teknik direktörü ile başlayan 2 takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Bir takım da deplasmandan 1 puanla döndü.

Bülent Uygun yönetiminde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Trabzonspor deplasmanına kaleci antrenörü Suat Arıcan ile çıkan Göztepe, güçlü rakibini 1-0 yendi ve 2 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

Hamza Hamzaoğlu ise Gençlerbirliği'nin başında sahaya çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor ile 1 - 1 berabere kaldı.

Kaynak: TRT SPOR