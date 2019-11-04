Fenerbahçe, geride kalan 10 haftada fileleri 18 kez sarstı. Rakip kalelere 182 şut çeken Ersun Yanal’ın öğrencileri, bu istatistikte zirvede yer alıyor.

Bu şutların 59’u kaleye isabet ederken, 10 şut ise direkten döndü. Sarı lacivertliler, bu alanda da ligin ilk sırasında.

Bordo mavili ekibin sezon boyunca 25 şutunda top direğe çarpmıştı.

Ayrıca Fenerbahçe 29 net gol pozisyonu ile Süper Lig'in en çok gol kaçıran takımı oldu.

Vedat Muric, 10 net gol pozisyonundan faydalanamazken, Max Kruse de 7 net pozisyonu golle sonuçlandıramadı.

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında özellikle ilk yarının sonunda çok kritik bir pozisyonu gole çeviremeyen Garry Rodrigues ise, 3 net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Kaynak: TRT SPOR