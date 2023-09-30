Galatasaray yenilmezlik serisini 20’ye çıkardı

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında sarı-kırmızılı ekibi taraftarı yalnız bırakmadı, karşılaşmayı 41 bin 513 kişi izledi.
MKE Ankaragücü’nün kalecisi Bahadır Han Güngördü, Galatasaray’ın gol ayaklarına geçit vermedi. Bahadır, ilk yarıda 6 kurtarışa imza attı.
GOL 48. dakikada MKE Ankaragücü, Cephas'ın golü ile maçta öne geçti. Cephas, Galatasaray’ı kontra atakla vurdu. Bulduğu boş alanda hızla ilerleyerek ceza alanına giren Cephas, sol çaprazdan yaptığı vuruşla MKE Ankaragücü’nü 1-0 öne geçirdi.
GOL 56. dakikada Galatasaray, Zaha'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Angelino'nun pasını, şık bir vuruşla tamamlayan Zaha, topu ağlarla buluşturdu.
GOL 69. dakikada Hayrullah Bilazer kendi kalesine gol attı. Kalesinde devleşen kaleci Bahadır, takım arkadaşı Hayrullah Bilazer'in ters vuruşu müdahale edemedi. Galatasaray 2-1 öne geçti.
Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Puanını 19’a yükselten sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.
Ligde son 6 maçını kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, barajdaki rakip futbolcunun kafasına da çarpan topu kaleci Bahadır Güngördü son anda kornere çeldi.
7. dakikada Tete'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Zaha'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün uzanarak müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.
20. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Morutan'ın çektiği şutta, uzak köşede kaleci Muslera son anda topu oyun alanına çelerek gole izin vermedi.
29. dakikada Angelino'nun sol kanattan yaptığı ortada, Kerem Aktürkoğlu'nun kale sahası önünde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Zaha'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
32. dakikada Zaha'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
35. dakikada Angelino'nun sol taraftan açtığı ortada, arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda top kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
40. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Zaha'nın şutunda savunmadan Mujakic'in ters vuruşu sonrası top az farkla yandan kornere çıktı.
45+3. dakikada Boey'in sağ kanattan attığı pas sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GOL 48. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Renaldo Cephas, topla birlikte ceza sahasına girdi. Cephas’ın, kaleci Fernando Muslera’yla karşı karşıya pozisyonda sağ köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarak ağlara gitti. 0-1
53. dakikada sol taraftan Angelino’nun ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Kerem Demirbay’ın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
GOL 56. dakikada Angelino’nun pasında topla buluşan Wilfried Zaha rakibini geçip yaptığı vuruşta kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
59. dakikada ceza yayı gerisinden Zaha’nın pasında, ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Tete, kaleci Bahadır Güngördü’yü de geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
GOL 69. dakikada Tete’nin pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey’in kaleci Bahadır'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta kaleye giden topu Hayrullah yatarak uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Volkan Bayarslan topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi. 2-1
82. dakikada sağ taraftan Dries Mertens’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Mauro Icardi’nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Güngördü son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Angelino, Lucas Torreira (Abdülkerim Bardakcı dk. 82), Kerem Demirbay (Barış Alper Yılmaz dk. 65), Tete (Dries Mertens dk. 73), Kerem Aktürkoğlu (Halil Dervişoğlu dk. 82), Wilfried Zaha (Sergio Oliveira dk. 73), Mauro Icardi
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Hayrullah Bilazer, Uros Radakovic (Mert Çetin dk. 10), Nihad Mujakic, Matej Hanousek (Anastasios Chatzigiovanis dk. 82), Andrej Dokanovic, Ali Kaan Güneren (Atakan Çankaya dk.46), Garry Rodrigues, Olimpiu Morutan (Alper Uludağ dk. 61), Renaldo Cephas, Riad Bajic (Efkan Bekiroğlu dk. 46)
Goller: Renaldo Cephas (dk. 48) (Ankaragücü), Wilfried Zaha (dk. 56), Hayrullah Bilazer (dk. 69 k.k.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Olimpiu Morutan, Mert Çetin, Nihad Mujakic (Ankaragücü)
Stat: RAMS Park
Hakemler: Volkan Bayarslan, Cevdet Kömürcüoğlu, Süleyman Özay