Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildi.

Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız ilk kez eş zamanlı olarak 85 @GSStore mağazasında satışta!



Online satın almak için https://t.co/lIMGPTKjKp#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/Z1YjJ0C9Eg — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021

Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı.

"Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi."

399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.