Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
Galatasaray Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaların tanıtımını yaparak satışa çıkardı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç saha formasında Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı ilk maçta kullandığı formadan esinlenildi.
Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız ilk kez eş zamanlı olarak 85 @GSStore mağazasında satışta!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Online satın almak için https://t.co/lIMGPTKjKp#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/Z1YjJ0C9Eg
Sarı-kırmızılı ekip, deplasman formasında ise 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğa gönderme yapıldı.
"Karanlığı kaldırdığı kupa ile aydınlatan takımımızı siyah üzerine sarı-kırmızı bant tasarımı ile formamıza işleyerek bu başarı ölümsüzleştirdi."
399,90 liradan satışa sunulan formalarda, yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilmiş recycle kumaş kullanıldı.
Doğa dostu formalar Galatasaray’ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2021
Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta.#İlkveTek #Galatasaray pic.twitter.com/fv9HKPIxTB
- 14:59
- 14:49
- 14:48
- 14:28
- 14:25