Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 48 ülkenin katılımıyla 15-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'den 27 erkek, 19 kadın sporcu katılacak.

Genç milliler iki yıl önceki son şampiyonada 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya kazandı.

Milli takım kadrosunda yer alan sporcular ve branşları şöyle:

Erkekler

100 metre: Özgür Beydemir, Umut Uysal

800 metre: Mevlüt Aras

3000-5000 metre: Devrim Kazan

3000 metre su engelli: İbrahim Karateker

110 metre engelli: Ayetullah Demir

400 metre engelli: Berke Akçam, İsmail Nezir

Yüksek atlama: Ali Eren Ünlü

Sırıkla atlama: Sedat Cacim

Gülle atma: Nuh Bolat, Melih Gökalp, Savaş Parlak

Disk atma: Enes Çankaya, Berk Sansoy

Çekiç atma: Emirhan Şipşak

Cirit atma: Oğuzhan Usta

10 kilometre yürüyüş: Serhat Güngör, Mert Kahraman, Mazlum Demir

4x100 metre: Özgür Beydemir, Ayetullah Demir, Taha Özal, Yasin Sosa, Orçun Ünalan, Umut Uysal

4×400 metre: Berke Akçam, Gökdeniz Göçmen, Aral Kahraman, Emirhan Koş, İsmail Nezir, Cem Özsu

Kadınlar

100 metre: Beyzanur Seylan, Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu

200 metre: Simay Özçiftçi, Zülha Armutçu

400 metre: Nevin İnce

1500 metre: Hatice Yıldırım

5000 metre: Gamze Altıntaş, Urkuş Işık

3000 metre su engelli: Şevval Özdoğan, Pelinsu Şahin

100 metre engelli: Yaren Yıldırım

400 metre engelli: Büşra Altınbaş

Gülle atma: Pınar Akyol, Büşra Hatun Ekinci, Berivan Yiğit

Disk atma: Özlem Becerek

Çekiç atma: Ece Narttürk

Cirit atma: Selma Davulcu, Esra Türkmen

10 kilometre yürüyüş: Emine Ceylan

4×100 metre: Büşra Altınbaş, Nevin İnce, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Zülha Armutçu, Yaren Yıldırım